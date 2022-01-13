12 خطوة لمنع تسرّب الغاز في منزلك.. تعرف عليها

بعد زيادة حالات الوفاة والاختناق، من خلال ظاهرة تسريب الغاز فى المنازل، وجه الدكتور مجدى صليب، مدير مركز الصحة المهنية سابقا، عدة نصائح وإرشادات يجب اتباعها عند تركيب سخانات الغاز، وذلك من خلال لقاء تليفزيوني سابق مع برنامج "مساء dmc"، وجاءت تلك النصائح والإرشادات كالتالي:

- أن يتم التركيب من خلال الشركة الرسمية المتخصصة.

- أن يتم التأكد من كافة الاشتراطات الواجب توافرها في المدخنة والهواية الخاصة بسخان الغاز، في المطابخ أو الحمامات.

- عمل صيانة دورية للمداخن، والتأكد من عدم وجود أي عائق أمام خروج الهواء منها، خاصة مع زيادة قيام الطيور باتخاذها كعش لها.

- في حالة سد المدخنة من الخارج، يمتلئ المكان بغاز أول أكسيد الكربون، ويترتب عليه اتحاده مع الهيموجلوبين في الدم، مما يسبب حالة الاختناق.

- يجب أن تكون المنازل ذات تهوية جيدة، سواء عن طريق «الشفاطات» أو «هوايات السخان»، ويفضل فتح جزء من الشباك لزيادة التهوية خاصة في حالة عدم وجود «شفاط» بالحمام.

- عدم اللجوء للعمال من خارج الشركة المتخصصة في تركيب الغاز.

- الصيانة الدورية للسخانات والمداخن كل شهر على الأقل.

- في حالة اكتشاف تسريب للغاز، العمل على إغلاق محبس الغاز، فتح جميع نوافذ المنازل للتهوية الجيدة.

- عدم تشغيل أي أجهزة كهربائية على الإطلاق، لأنها قد ينتج عنها شرارة تساعد على اشتعال الغاز.

-عدم التدخين، في مكان التسريب.

- التأكد من سرعة تغيير خرطوم الغاز على الفور، بمجرد حدوث أي تشققات به.

- عدم إشعال المصابيح الكهربائية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أكثر من حالة وفاة، بسبب تسريب الغاز، حيث تلقت مباحث الهرم بلاغا بوفاة عروس، في ثاني أيام زفافها، لتعرضها للاختناق بسبب تسرب غاز السخان.

كما شهدت منطقة المنيرة بقسم شرطة إمبابة، واقعة مأساوية، بعد وفاة أم وابنتيها بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم.