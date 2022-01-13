تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 78 .. بعد أسبوعين من التأجيل

ينتظر عشاق الدراما التركية في الدول العربية، موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 78، التي تأجل عرضها للأسبوع الثاني على التوالي ما بين الاحتفالات بأعياد الميلاد والعام الجديد، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا وسط طاقم عمل المسلسل، إذ كان من المقرر أن تعرض الحلقة على يومي 6 و12 يناير الجاري، وهو ما سبب حالة من الحزن لدى جمهور المسلسل التاريخي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 78 على القنوات العربية

وكشف فريق عمل المسلسل عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ78 والمقرر أن يكون الأربعاء المقبل، الموافق 19 يناير الجاري في تمام الثامنة مساء، على قناة «ATV» التركية، وذلك وفقا لما أعلنه الكاتب والمنتج محمد بوزداغ، في بيان صحفي.

وبعد ساعات من عرض الحلقة الجديدة تبدأ القنوات العربية إذاعة الحلقة الـ 78 من المسلسل التاريخي، منها قناة «اليرموك» التي تذيع الحلقة الجديدة في تمام الـ 8 من مساء الخميس كل أسبوع، وتعاد الجمعة في تمام الـ 12 ظهرا، بينما تعرض قناة «الفجر» الجزائرية التي تعرض الحلقة الجديدة على شاشتها في تمام الـ 10:30 مساء، حسب توقيت القاهرة، في الخميس من كل أسبوع، وتعيدها في تمام الـ 4 عصرا، يوم الجمعة.

«عثمان» يقع في الحصار.. ويكتشف خيانة شقيقه في الحلقة الـ 77

وكانت الحلقة الـ 77 آخر الحلقات التي تم عرضها من المسلسل، يوم 28 ديسمبر الماضي، وشهدت عدد من الأحداث المشوقة التي جعلت الجمهور ينتظر عرض الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، كان أبرزها وقوع المؤسس عثمان في المؤامرة التي حاكها أعداؤه ضده، وتم حصاره في القلعة، وذلك بعد اكتشاف خيانة شقيقه.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، على رأسهم الممثل بوراك زجيفيت الذي يقوم بدور عثمان مؤسس الدولة العثمانية، والدور الذي قام به في إرساء قواعد الدولة في مواجهة المؤمرات الداخلية والحروب الخارجية.