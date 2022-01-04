عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس بتهمة سب وإزعاج لاعبة سلة سابقة

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت، وتأييد الحكم.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في سبتمبر الماضي، غيابيًا بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين في قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت، والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية، بعد الحكم سابقا بحبسه سنة غيابيا في نفس القضية، وذلك بعد سقوط الاستئناف المرفوع من «فلوكس» في القضية وقبول استئناف النيابة شكلًا.