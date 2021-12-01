سقوط «مستريح التونة» بعد استيلائه على 2.6 مليون جنيه بزعم توظيفها

كشفت التحريات والتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام عاطل عن العمل، ومسجل خطر، بالنصب على المواطنين في محافظة الجيزة، بحجة امتلاكه سلسلة محال سوبر ماركت، وأن بإمكانه استثمار أموالهم فى تجارة التونة المستوردة، حتى تمكن من الاستيلاء منهم على 2 مليون و365 ألف جنيه بحجة توظيفها مقابل فوائد شهرية بنسبة 14%.

3 حاويات تونة

ووفقا للتحريات، نجح المتهم في استدراج 3 مواطنين والنصب عليهم، حيث استولى على أموالهم بحجة أنه بصدد إدخال 3 حاويات تونة إلى البلاد، ثم اختفى ولم يقم بدفع المبالغ أو الأرباح المتفق عليها، كما امتنع عن رد أصل المبالغ التى حصل عليها منهم.

أرباح شهرية

وذكرت التحريات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الجيزة، يفيد بتعرضهم لاحتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية على خلاف الحقيقة.

مالك محال كبرى

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على دبلوم تجارة، ومقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية، حيث مارس المتهم نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، إذ زعم أنه صاحب شركات ومحال كبرى متخصصة في مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 2 مليون و365 ألف جنيه من الشاكين، وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة, تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع المتهم.