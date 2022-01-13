نصائح وتحذيرات «الرقابة الصناعية» عند شراء «الدفايات»: لتجنب الحوادث

تتسبب الدفايات فى مشاكل خطيرة، قد تصل لدرجة الموت، وبالأخص الدفايات التي تباع في الأسواق العشوائية، والتي لا تحمل أي علامات تجارية، فتزيد من احتمالية حدوث صعق بالتيار الكهربائي، أو احتراقها نتيجة اشتعال النيران التي تخلفها الدفاية عن طريق انصهار السلك الكهربائي الخارجي الموصل بها، أو خروج أدخنة كثيفة، قد تؤدي إلى الاختناق.

الرقابة الصناعية والأدوات المنزلية تدعو لتوخي الحذر

وأعلنت مصلحة الرقابة الصناعية وشعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، عن تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء الدفايات المطروحة فى الأسواق، والتأكد من شرائها من مصانع معتمدة، وماركات وعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى بلد المنشأ، ولا بد أن يكون لها شهادة ضمان، ضمانا للسلامة والأمان.

وقال اللواء عبد الروؤف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، لـ«الوطن»، إن هناك خطورة كبيرة من شراء الدفايات من أماكن غير معلومة وعلامات تجارية غير معروفة، حيث تفتقد للأمن والسلامة، وتعرض المواطنين للخطر.

المصانع المرخصة مراقبة

ولفت «الأحمدي»، إلى أن الرقابة الصناعية تشدد الرقابة على المصانع المرخصة والمعتمدة، وعلى خطوط الإنتاج بها، أما المصانع غير المرخصة، فإنه يطالبها بالترخيص للدخول فى الاقتصاد الرسمي، حفاظًا على حياة المواطنين، وأوضح أن المصانع المسئولة عن الدفايات والأجهزة الكهربائية المرخصة، هي الأكثر أمانا فى البضائع، لكونها تمر على الرقابة الصناعية، وهناك متابعة لتصنيعها وخطوط إنتاجها، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

وشدد «الأحمدي» على حرص المصلحة، على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري، لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأداوت والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، إن لجوء المواطنين إلى البضائع التى تباع بسعر رخيص بدون الاهتمام بجودة المنتج ومعرفة بلد المنشأ أو العلامة التجارية، يتسبب فى انتشار هذه السلع الردئية في السوق.

وأوضح «هلال»، أن هناك أنواع عديدة للدفايات، وهي الكهربائية والغاز و الزيت والهالوجين، ويجب أن تشمل الدفايات المختلفة على أجهزة استشعار، تقوم بغلقها علي الفور في حالة ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى ضبط الدفاية على مستوي حرارة جيد، ويتم اختيار الدفايات وفقا للاستخدام، فتختلف الدفايات التى توضع فى الأماكن المغلقة عن الأماكن التي توجد في الهواء الطلق، فالأولى يفضل اختيار التي تعمل بالكهرباء، والثانية يفضل اختيار التي تعمل بالغاز.