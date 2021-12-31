«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية بكافة المحافظات الثلاثاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت، مساء أمس الخميس، ومستمرة حتى الآن، حيث بدأت الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وبعض المناطق تأثرت بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومنها مطروح والإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار على قناة dmc، أنّ مناطق القاهرة الكبرى تأثرت بأمطار متفاوتة الشدة وحتى الآن مازالت الأمطار تؤثر عليها وبعض المناطق من شمال الصعيد، وتحديدا محافظة الفيوم التي تأثرت بأمطار كانت غزيرة ورعدية.

توقعات باستمرار سقوط الأمطار اليوم

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهية العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على معظم المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وتمتد إلى مدن القناة ومع تقدم ساعات النهار ستمتد إلى سيناء، ونظرا للطبيعة الجبلية في سيناء وخليج السويس، قد تتشكل السيول على بعض المناطق في سيناء ومنطقة خليج السويس، وهذه الحالة مستمرة على مدار اليوم».

حدة أمطار أقل

وأردفت إيمان شاكر: «يوم السبت ويوم الأحد، سيشهدان حدة أمطار أقل من اليوم، وستهدأ الأمطار قليلا، لكنها ستكون مستمرة، وبخاصة في سيناء والبحر الأحمر، ويوم الإثنين ستكون الأمطار أقل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والاستقرار الأحوال الجوية يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل».