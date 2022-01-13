السعودية تسجل 5499 إصابة بكورونا اليوم والإمارات تؤجل الامتحانات

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة إضافة إلى تسجيل حالة حرجة، وأضافت الوزارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،أنّه تم تسجيل 2978 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 555,035.

الدا #الصحة تعلن عن تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2978) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/CBEljDCrPS — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 13, 2022 خلية تعيد إجراءات التباعد

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 30 من ديسمبر من العام الماضي، عن إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

وأوضحت في بيانات سابقة أنّ جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكدت أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

الإمارات تقرر تأجيل الاختبارات والامتحانات

وفى سياق متصل، قررت حكومة الإمارات، أمس الأربعاء، تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بُعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات، اعتبارًا من 17 يناير الجاري، كما قررت تأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد تاريخ 28 من ذات الشهر، وذلك بناء على تقييم الوضع الوبائي في الدولة.

وأوضح مسئول الإعلام بوزارة التربية والتعليم، لوسائل إعلامية محلية، أنه يتم مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته بشكل مستمر لاسيما خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة وضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية .

وأفاد في الإحاطة الإعلامية اليومية بالوزارة، أنه يتم تطبيق هذا القرار للمنشآت التعليمية على المستوى الوطني ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة، مؤكدًا أنّ القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية واستمرار العملية التعليمية والتكيف مع السيناريوهات التي تفرضها مستجدات الجائحة .