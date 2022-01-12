زيادة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السعودية

سجّلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5 آلاف و362 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل نحو 5 آلاف و362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة ماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 593 ألف و545 حالة إصابة، فى حين سجلت البلاد حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8 آلاف و899 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (5362) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/dLEq8moNTp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 12, 2022

ووفقا لصحيفة «الوطن»، السعودية، سجلت السعودية ألفين و499 حالة تعافي من الفيروس، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 552 ألف و57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.

اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الوباء

وشدّدت وزارة الصحة، على ضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الوباء، ناصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937»، للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، لمعرفة البروتوكولات الصحية ومستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاطلاع على إرشادات التباعد الاجتماعي.

و كان الأمن العام في السعودية، أعلن الإثنين الماضي، عن قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى 1000 ريال سعودي، في حين تزيد الغرامة مع تكرار مخالفة تدابير كورونا.

غرامات مالية لمخالفي التدابير الاحترازية في السعودية

وكشف الأمن العام، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، عن أمور عديدة مخالفة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مضيفا أنّ عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعات الحكومية والخاصة مخالف للتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الأمن العام السعودي، أنّ الفرد المخالف للتدابير الاحترازية في المملكة يُغرّم نحو 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تزداد عند تكرارها لتصل إلى 100 ألف ريال، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى».