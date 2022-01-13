مديرة «جنيف للسياسة الأمنية»: شباب أكاديمية التدريب قادة بالفطرة

قالت كريستيان دوسي مديرة مركز جنيف للسياسة الأمنية، إن المركز وقع مذكرة تفاهم منذ عامين مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأثنت على النهج المثمر للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن المشكلات التي تواجه العالم مترابطة، ومن ثم تبرز الحاجة إلى إيجاد نهج مترابط ومتكامل للتعامل معها.

الأمن الدولي والسيبراني وإدارة الأزمات

وأضافت في كلمتها ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكماديمية الوكنية للتدريب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم: «يجب مراعاة التعامل مع القضايا الناشئة بشكل متكامل وهناك موضوعات كثيرة في منتدى شباب العالم مثل الأمن الدولي والأمن السيبراني وإدارة الأزمات والتركيز على القيادة».

محاكاة للتعامل مع جائحة كورونا

وتابعت «دوسي» أن بداية عمل هذه النسخة من المنتدى شهدت إجراء محاكاة للتعامل مع جائحة كورونا، مردفةً: «خلال عملنا مع برنامج تأهيل الشباب للقيادة عملنا مع 155 متدرب ووجدناهم متعاونين ومتحمسين واظهروا خبرة ومعرفة كبيرة في الموضوعات المتعددة وإسهاماتهم كانت مفيدة».

وأشارت، إلى أنه كان من الواضح، أنّ قادة بالفطرة سيخرجون من هذا البرنامج: «سعدنا أن نرى نسبة كبيرة من مشاركة الإناث من قطاعات مختلفة بناء على نموذجنا الذي يعتمد على الجدارة والاستحقاق»، مؤكدةً أنها تتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قوله إن الشباب هم مفتاح لعالم أكثر استقرارا وانتاجا.