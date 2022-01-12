السيسي: «حياة كريمة» مشروع تنموي إنساني سيغير حياة 60 مليون مصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الشفافية في كل شيء «نستهدف من مبادرة حياة كريمة، تغييرا جذريا لحياة 60 مليون إنسان، أي أكثر من نصف سكان مصر، تغيير عميق، في كل المناحي، لما أعمل لهم صرف صحي كامل، ومحطات معالجة مياه ثلاثية متطورة، وانتوا (يقصد مؤسسات التمويل) تقوموا بتمويل هذه المحطات، المياه دي هتبقى صديقة للبيئة».

مصر دولة عريقة عمرها آلاف السنين وتستحق الدعم

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ 13 يناير: «مبادرة حياة كريمة ده مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير من أجل تحسين حياة 60 مليون إنسان، وكل الشكر والتقدير على مشاركتكم وعلى دعمكم لينا، وعاوز أقولكم إن مصر دولة عريقة جدا عمرها آلاف السنين تستحق هذا الدعم».