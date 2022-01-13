محافظ الفيوم: نعمل على سرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات، وسرعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مركزي يوسف الصديق وإطسا، طبقاً للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مُشدداً على ضرورة رصد معوقات التنفيذ إن وجدت ووضع حلول عاجلة لها وتلافيها حتى لا تؤثر على سير المشروعات، وذلك خلال متابعته لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ونسب التنفيذ بها.

استعراض معدلات تنفيذ المشروعات

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ الاجتماع تناول استعراض معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها في قرى مركزي المرحلة الأولى من المبادرة وهم «إطسا ويوسف الصديق»، للوقوف على آليات العمل ومعدلات التنفيذ والمعوقات إن وجدت، والتشبيك بين كافة القطاعات والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير دار الهندسة بشأن متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن وضع آليات إيجابية لتلافي الملاحظات الخاصة بتنفيذ الأعمال أو عدد العمالة، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات.

مكاتب خدمية بالوحدات المحلية في الفيوم

وأضاف معاون المحافظ، أنه جرى مراجعة نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والصحة، والكهرباء، والغاز، والمجمعات الخدمية والزراعية، فضلاً عن مراكز الشباب والرياضة، وأعمال الكباري، كما جرى بحث آليات توفير أماكن بالمقرات الخدمية بالقرى لإقامة مكتبات بالوحدات المحلية ومواقع للمعارض، موضحاً أنّ الاجتماع تناول أيضاً رصد أهم المعوقات التي تواجه بعض الأعمال الإنشائية في مراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها.

محافظ الفيوم: نعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة تنفيذ الأعمال في كافة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، والعمل على الانتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين بقرى المركزين، لافتاً إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

المحافظ: مراجعة أعمال الطرق قبل الرصف

ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي شركات المرافق بمراجعة كافة الأعمال الخاصة بالطرق قبل عمليات الرصف، كما وجه مسؤولي الري بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية بمعاينة مواقع تنفيذ الكباري المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بداية الأسبوع القادم على أرض الطبيعة، والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات قبل انتهاء الشدة الشتوية.

محافظ الفيوم يوجه بإعداد بيانات تفصيلية لمشروعات المياه

كما وجه المحافظ بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمعدلات تنفيذها ومراحل أعمالها وجداولها الزمنية، من قبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع بحث أنسب الحلول لمعوقات تنفيذ محطة الرفع بقرية الزعفراني التابعة لمركز إطسا.

إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحي

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التنسيق بين مسؤولي دار الهندسة ومسؤولي الكهرباء والري لتنفيذ الأعمال بشكل متكامل، كما وجه المحافظ مسؤولي الأبنية التعليمية بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحي لخدمة المدارس التي جرى الانتهاء منها.

مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ولفت المحافظ، إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها بالتراخيص الجديدة، لما للمدارس من تأثير مباشر على المواطن المصري، كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الطرق والشركات المنفذة لأعمال رصف الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، بطول 60 كيلو متر.

اجتماع موسع بين المسؤولين بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجلسي مدينتى إطسا ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ووفد جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلي دار الهندسة، ومسؤولي المكاتب الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.