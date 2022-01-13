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السيسي يتسلم شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب من «المجلس الأمريكي»

كتب:

نرمين عفيفي
12:20 م | الخميس 13 يناير 2022
ممثل المجلس الأمريكي لإعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن

ممثل المجلس الأمريكي لإعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن

هنأ راس هالفر، ممثل المجلس الأمريكي لإعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب من المجلس، معلنا عن شراكة بين الأكاديمية والمجلس لسنوات لتحقيق الجودة في التعليم.

وتقدم ممثل المجلس الأمريكي لإعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن بالشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على دعوتها لحضور منتدى شباب العالم، وقال: «كانت تجربة رائعة».

وقدم ممثل المجلس الأمريكي لإعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن شهادة الاعتماد السريع لمدة 5 سنوات للإكاديمية من المجلس، وتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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