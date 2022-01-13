الصحة العالمية: نعيش مرحلة حرجة.. وقريبا نبلغ بعض الدول بانتشار أوميكرون بها

قالت مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، إنّ لقاحات كورونا أكثر الأدوات فاعلية ضد الأمراض المعدية، كما أنّها آمنة على الجميع سواء كبار أو صغار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده المنظمة الآن.

وأكد الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أنّ المنظمة لاحظت تهاون بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنّه خلال وقت قصير سيتم إبلاغ بعض الدول بانتشار متحور أوميكرون داخلها، وسيزيد تردد المرضى على المستشفيات: «نعيش في مرحلة حرجة».

ولفت مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إلى أنّ إصابات كورونا ارتفعت بعد ظهور متحور أوميكرون، لافتا إلى أنّ تحليل التسلسل الجيني مهم لمعرفة سلالات كورونا.

الاختلاف بين أوميكرون ودلتا

وتابع مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، في مؤتمر صحفي للمنظمة، أنّ متحور أوميكرون مختلف عن متحور دلتا من حيث الانتشار، حيث يتطور خلال يومين، عكس متحور دلتا الذي يتطور بشكل أسبوعي، مشيرا إلى أنّ خطورة متحور أوميكرون تتمثل في أنّه أكثر انتشارا بين المواطنين، كما طالب الجميع بتلقي التطعيم للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس المستجد.

أوميكرون يهاجم المناعة

وعلق عن الإصابة بمتحور اوميكرون بعد أخذ اللقاح، مشيرة إلى أنّ متحور أوميكرون يهاجم المناعة، وحال الإصابة به بعد الحصول على اللقاح تكون الأعراض خفيفة ومتوسطة.

ومن المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر الصحفي، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط