شروط فتح حساب في البنك الأهلي.. أهمها «بطاقة شخصية بها جهة العمل»

في ظل التحول الرقمي وجهود الحكومة لميكنة الخدمات يسعى المواطنون إلى الوصول للخدمات البنكية عبر إنشاء حسابات للإيداع واستخدامها في تسديد الفواتير وعمليات الدفع الإليكتروني.

بخطوات بسيطة وسريعة، يستطيع أي مواطن فتح حساب في البنك الأهلي المصري، بحسب مصدر في البنك، شرح لـ«الوطن»، خطوات فتح الحساب وهي كالآتي:

- التوجه الى أحد أفرع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- إذا كنت تعمل بإحدى الجهات، يجب أن تكون جهة العمل مثبتة بالبطاقة.

- في حالة عدم وجود اسم جهة العمل في البطاقة، يجب استخراج خطاب من قسم الموارد البشرية بجهة العمل، يؤكد وجود الشخص ضمن موظفي المنشأة.

- تكاليف فتح الحساب الجاري بحد أدنى 500 جنيه.

- تكلفة فتح حساب التوفير، بحد أدنى 1000 جنيه.

- تكلفة فتح حساب بالدولار بحد أدنى 100 دولار، أو ما يعادلها بالجنية المصري.

- إذا كان لك حساب آخر في البنك، فيمكنك ربطه بالحساب الجديد واستخراج فيزا خاصة به.

- يمكنك فتح أكثر من حساب في البنك، وربطه أيضا بحسابك الرئيسي.

- بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر، يجب وجود جواز سفر ساري.

- إذا كان الشخص لم يبلغ السن القانوني «قاصر»، يجب تقديم شهادة الميلاد وقرار وصاية إذا دعت الحاجة.

مزايا الحسابات البنكية

وتختلف الحسابات البنكية باختلاف أنواعها ويتيح كل نوع منها مزايا مختلفة بحسب الحساب كالآتي:

- من مميزات الحساب الجاري، إصدار دفتر شيكات لتوفير المعاملات.

- من مميزات حساب التوفير، تسهيل عمليات تحويل الأموال من الداخل أو الخارج.

خدمات البنك الأهلي للعملاء

ومن المعروف أنّ، البنك الأهلي المصري، يقدم الكثير من الخدمات لعملائه، منها:

- إمكانية الدفع الإليكتروني للمشتريات.

- دفع فواتير «الغاز، الكهرباء، التليفونات»، عن طريق بطاقات البنك، بالإضافة إلى تحويل مبالغ للتبرعات.

- دفع مصروفات المدارس، والجامعات.

جدير بالذكر أنّ البنك الأهلي، قرر تخفيض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد 12%، والتي يصرف عائدها كل شهر، ليصبح 11% سنويا.