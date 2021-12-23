3 بنوك تعلن حاجتها لشغل وظائف خالية.. «لو بتدور على فرصة عمل»

أعلنت بنوك المشرق وsaib وHsbc، عن حاجتهم لشغل وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والمصرفية، عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، أو صفحاتهات عبر موقع «لينكد إن»، مشيرة إلى عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظيفة المطروحة.

وظيفة بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة مدير المنتج - البطاقات، بشروط هي:

- من 6 إلى 8 سنوات خبرة في التسويق وإدارة العلامات التجارية مع التعرض المحدد لأعمال بطاقات الائتمان الرائدة.

- مهارات تحليلية ممتازة لتتبع اتجاهات المحفظة وتحديد نقاط الضعف/الفرص للاستفادة من فرص الاستحواذ.

- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل لتنفيذ وتنسيق عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وتجديدات المنتجات والعروض الترويجية الأخرى.

- مسؤول عن إطلاق بطاقات ائتمان جديدة.

- تطوير التواصل لتحسين حيوية العلامة التجارية وبروزها.

- قيادة البحث عن رؤى المستهلك / بناء واختبار اقتراح المنتج.

وظيفة بنك saib

كما أعلن بنك saib عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة مدير المشروع بشروط ومؤهلات، هي:

- علوم الكمبيوتر أو شهادة جامعية ذات صلة.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 4 سنوات.

- 4 سنوات على الأقل من الخبرة المؤكدة في إدارة المشاريع.

- خلفية قوية عن تنفيذ النظام المصرفي الأساسي T24.PMP أو Prince Certified.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي الشفوي والكتابي ممتازة.

- القدرة على العمل مع مشاريع متعددة ضمن نفس البرنامج أو ضمن برامج مختلفة في وقت واحد.

- يملك اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة جدا.

- يجب إرسال السيرة الذاتية المحدثة على careers@saib.com.eg، مع ذكر الوظيفة المطلوبة التي تتقدم لها في الموضوع.

وظائف بنك HSBC

وأخيرا نوه بنك HSBC عبر موقعه الرسمي، إلى 3 وظائف خالية بشروط وتفاصيل جاءت على النحو التالي:

وظيفة مدير العقارات والمعاملات الإقليمية

- المؤهلات المهنية ذات الصلة في مجال العقارات، من الناحية المثالية في تخصص إدارة العقارات أو العقارات.

- فهم شامل لمجموعة واسعة من أنشطة EM & T والقضايا التي تواجهها الشركات الكبيرة.

- الفهم السليم لكيفية عمل البنوك ، التحديات الرئيسية التي تواجه بيئة التشغيل.

- درجة الخبرة والمعرفة فيما يتعلق بالمورد أو EM&T في سياق العقارات.

وظيفة مدير الصحة والسلامة الإقليمي

- عضوية كاملة في هيئة سلامة مهنية معترف بها وصيانة مستمرة وتطوير الخبرات المهنية والتقنية.

- لديه خبرة في مراجعة امتثال الصحة والسلامة لمعيار أمان معترف به.

- معرفة وخبرة مثبتة في تنفيذ إطار عمل لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة «أو الانضباط ذي الصلة».

- خبرة واسعة في إنشاء استراتيجية للصحة والسلامة وإدارة مخاطر الصحة والسلامة في حجم مماثل من المنظمة.

وظيفة مدير التخطيط المالي الإقليمي وإعادة الشحن

- الخلفية المالية والتحليلية والقدرة المثبتة في تحليل البيانات (خاصة المالية) والتخطيط المالي وتنفيذ العمليات وإنتاج MI.

- القدرة على تقديم البيانات في سياق الأنشطة التجارية.

- المعرفة بأنظمة HSBC المالية وأنظمة الفوترة وإعداد التقارير.

- الاهتمام الشديد بالتفاصيل والدقة في جميع مخرجات العمل.