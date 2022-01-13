«نتفليكس» تطرح البرومو الدعائي لـ«أصحاب ولا أعز» قبل طرحه على منصتها

طرحت شبكة «نتفليكس» البرومو الدعائي الأول لفيلم «أصحاب ولا أعز»، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، قبل أيام من طرحه عبر منصتها الإلكترونية في 20 يناير الحالي، والذي يعتبر أول الأفلام العربية من إنتاج المنصة العالمية، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز النجوم العرب، بينهم منى زكي، إياد نصار، ونادين لبكي.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Stranger، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء القدامي الذين يجتمعون بعد فترة طويلة من الغياب، ويقررون الدخول في لعبة تتضمن مشاركة جميع رسائلهم والمكالمات الهاتفية الواردة عبر هواتفهم مع الجميع، لتضع اللعبة حياتهم وصداقتهم على المحك.

الإعلان الدعائي لـ «أصحاب ولا أعز»

ولا تعتبر النسخة العربية هي النسخة الأولى المقدمة عن الفيلم الإيطالي، حيث سبق تقديم نحو 18 نسخة من الفيلم حول العالم، ليدخل الفيلم موسوعة جنيس للأرقام القياسية باعتباره أكثر فيلم يعاد تقديمه في تاريخ السينما حول العالم، ويشارك في بطولته: منى زكي، وإياد نصار، بجانب عدد من النجوم اللبنانين نادين لبكي، عادل كرم، دياموند بو عبود، جورج خباز وفؤاد يمين، ويتولى إخراج الفيلم وسام سميرة.

الجمهور الغربي متحمس لـ«أصحاب ولا أعز»

وأعرب المتابعون للقناة الرسمية لـ«نتفليكس» على «يوتيوب»، عن تحمسهم لمشاهدة الفيلم، حيث قال أحد المتابعين: «شاهدت النسخة الفرنسية والإيطالية، والآن أنا متحمس جدًا لمشاهدة النسخة اللبنانية لأنها تضيف نكهة لطيفة لكل فيلم من أفلام نتفليكس»، بينما أشاد متابع بفريق عمل الفيلم الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم العرب، قائلا: «أحب فريق التمثيل».

وعلى الجانب الأخر، أبدى عدد من مستخدمي شبكة «نتفليكس» الأجانب، عن استعدادهم لمشاهدة النسخة العربية، حيث قال أحدهم: «حكاية الفيلم مأخوذة من فيلم إيطالي، لكن أود أن أرى تمثيل اللبنانيين والعرب بشكل عام، هذا جميل جدا وممتاز، أتمنى أن أرى المزيد من الأعمال العربية واللبنانية، لتعطينا فكرة فريدة عن ثقافاتهم».