تعرف على قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» قبل عرضه على «نتفليكس»

كشفت شبكة «نتفليكس»، عن فيلم جديد تستعد لعرضه على منصتها الإلكترونية في 20 يناير المقبل، وهو «أصحاب ولا أعز»، يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، حيث يعتبر تجربة سينمائية مختلفة باعتباره أول فيلم عربي يصنف كـ «فيلم نتفليكس أصلي»، وفقا لما أعلنه محمد حفظي المشارك في إنتاج الفيلم.

محمد حفظي عن «أصحاب ولا أعز»: تجربة جديدة وفريدة

وقال حفظي في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «سعادتي بالفيلم ده مش بس أنه أول فيلم عربي يصنف كـ (Netflix Original Film)، سعيد أكثر إننا نجحنا في تجميع ممثلين عظماء من ثلاث دول عربية مختلفة في تجربة جديدة وفريدة»، وفيما يلي أهم المعلومات عن الفيلم قبل عرضه على المنصة الإلكترونية.

- كان الفيلم يحمل اسم «ليلة بلا ضو» ولكن تم تغييره بعد ذلك لـ «أصحاب ولا أعز»، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الكوميدية وتبلغ مدته ساعة و39 دقيقة، ومن المقرر عرضه في 190 دولة.

- الفيلم مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» للمخرج باولو جينوفيس، إنتاج عام 2016، وهو الفيلم الذي دخل موسوعة «جينيس»، للأرقام القياسية، باعتباره أكثر فيلم يعاد تقديمه في تاريخ السينما، بإجمالي 18 نسخة في عدد من الدول منها فرنسا، اليابان، الصين وتركيا.

- يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي منهم «مني زكي، إياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، دايموند عبود، جورج خباز وفؤاد يمين»، من إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

- تدور أحداث النسخة العربية من الفيلم الإيطالي، في لبنان خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث يجتمع 7 أصدقاء قدامى لتناول العشاء، وممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، وإتاحة جميع مكالماتهم ورسائلهم النصية لبعضهم البعض، ما يبدأ كأمر ممتع ولكن سرعان ما يصبح الوضع خطيرًا حيث يتم الكشف عن أسرار.