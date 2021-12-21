«نتفليكس» تبدأ عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكي و إياد نصار 20 يناير

تعرض منصة نتفليكس فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي، على رأسهم منى زكي، والفنان الأردني إياد نصار، من إخراج وسام سميرة، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي «Perfect Strangers» الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ حول العالم بإجمالي 18 نسخة.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

ويجمع الفيلم، نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الحاصلة على عدّة جوائز، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود، الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

قصة فيلم أبطال ولا أعز

وتدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى وابل من الفضائح والأسرار، التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

ومن المتوقع أن يصدر الفيلم العربي «أصحاب ولا أعزّ»، في 20 يناير من العام المقبل في 190 دولة حول العالم.

الفيلم من إنتاج Front Row Filmed Entertainment وFilm Clinic وEmpire Entertainment و Yalla Yalla، وهو أولى الأفلام التي تنتجها شركة Front Row في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي مع نتفليكس لانتاج نخبة من الأفلام العربية.