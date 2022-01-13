مصرع شاب سقط من الطابق الثامن بعقار في الإسكندرية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بشقة سكنية في منطقة سموحة شرقي الإسكندرية، فيما تباشر النيابة التحقيق لكشف ملابسات وفاته، حيث سقط من أعلى عقار مسكنه.

تفاصيل وفاة شاب إثر سقوطه من إحدى العقارات

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بـ«عمارات سوليك» شارع النقل والهندسة في منطقة سموحة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «محمد.و.م.ح»، 18 عاما، مسجاة بأرضية الشارع إثر سقوطه من الطابق الثامن بالعقار المشار إليه، جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر.

تفاصيل سقوط شاب في الإسكندرية

وتباشر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات وسماع أقوال أسرة المتوفي، لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب وقوع الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق آخر، شهدت محافظة الإسكندرية، طقسا غير مستقر، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة على المحافظة منذ الساعات الأولي مع رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة، وانتشار السيارات في الشوارع لسحب المياه المتراكمة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وأكد «نافع» الاستعداد بعناصر الطوارئ ورفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح باكر الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.