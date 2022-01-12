نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية.. ارتفاع الموج وانخفاض الحرارة

حلت مقدمات نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من خلال ارتفاع موج البحر نسبياً، مع هبوب رياح شديدة البرودة ليلاً ونهاراً، وطقس غائم وتوقعات بتساقط الأمطار الغزيرة غدًا الخميس، وذلك في أول أيام نوة الفيضة الكبرى المتوقع أن تجتاح المحافظة بأمطار ورياح باردة.

طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء

وبلغت درجة الحرارة في مدينة الإسكندرية 19 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 47%، وسرعة الرياح إلى 19%، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 0%، مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 80% غدًا الخميس في أول أيام نوة الفيضة الكبري التي من المتوقع أن تهطل علي المدينة وتستمرة لمدة 6 أيام، مع رفع درجة الاستعداد القصوي للمحافظة لاستقبال النوة.

الإسكندرية تستعد لنوة الفيضة الكبرى

فيما بدأت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية الاستعداد لنوة الفيضة الكبرى، والمتوقع أن تهطل غدًا وهي من النوات الشديدة، حيث سميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض ويرتفع، إذ تصل الأمواج في اليوم الأول من النوة إلى 4.5 متر، وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار، وتستمر لمدة 6 أيام، وتتسبب النوة في سقوط أمطار غزيرة خلال عدة أيام متواصلة دون توقف.

ملامح نوة الفيضة الكبرى

وتهب رياح جنوبية غربية على المحافظة، كما يُمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد، إضافة إلي توزيع السيارات والبدلات من أجل سحب المياه المتراكمة في الشوارع من مياه الأمطار ومن موج البحر، حيث تتم عودة السيارات والبدلات إلى أماكنها واستمرار اعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات واعمال رفع كفاءة السيارات و المعدات.