وزيرة الثقافة تصدر قرارا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع إلى روما

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني «دفعة الفنانة جاذبية سري 2021»، للعاصمة الإيطالية «روما»، لبدء تنفيذ خطة المنحة الدراسية الخاصة بهم في الأكاديمية المصرية للفنون برئاسة الدكتورة هبة يوسف.

عبد الدايم: الجائزة تهدف الى اتصال المبدعين بالفكر العالمي

وقالت «عبد الدايم»، في بيان صحفي، إنّ الجائزة تهدف إلى اتصال المبدعين الشباب بالفكر العالمي لتنمية القدرات وإثراء الخبرات، وأضافت أنّ الاطلاع على التقنيات الحديثة لمختلف ألوان الفنون يساهم في إعداد جيل مميز جديد من عناصر قوى مصر الناعمة، وشددت على ضرورة تنفيذ البرامج المعدة للفائزين بغرض الابتكار والتجديد في تخصص الموفد على مدار 6 اشهر .

يُذكر أن جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما تُمنح للمبدعين في عدة مجالات فنية وفاز بها هذا العام كل من «عمرو أحمد مدحت عزيز، العزف والتأليف الموسيقى والغناء الأوبرالي، إيمان رزيق على حسن، باليه، نانسي ناجي جرس مسعود، سينما، محمود محمد محمود محمد صبري، مسرح، هادي مصطفى محمد عبد الحليم برعي، التصوير الزيتي، محمد سمير محمد الجندي، الخزف».

الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير

وكانت وزارة الثقافة أعلنت مؤخرا عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقدمها الوزارة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، للأطفال من سنة 5 سنوات إلى 18 سنة في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية.

وتنقسم جائزة المبدع الصغير من حيث الفئة العمرية إلى مستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان، ويتم استقبال الأعمال لمدة شهرين من 8 يناير الجاري حتى 7 مارس 2022، بدلا من 5 أسابيع في الدورة الأولى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة أو الكترونيا على الموقع الرسمي للجائزة.