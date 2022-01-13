انفجار في إصابات كورونا بألمانيا.. وإسرائيل تسجل أعدادا قياسية

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 317 مليونا و694 ألفا و760 مصابا، حتى صباح اليوم الخميس، وبلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء 5 ملايين و531 ألفا و387 حالة، فيما تعافى 262 مليونا و912 ألفا و641 حالة.

ألمانيا تتخطى 80 ألف إصابة في يوم واحد

وانفجرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم الخميس، لتتخطى حاجز 80 ألف إصابة في يوم واحد، لتسجل معدل قياسي للقارة الأوروبية التي تشهد اجتياحاً كبيراً للفيروس.

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وذلك بحسب ما ذكره معهد «روبرت كوخ»، ووفقاً لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ، حصل نحو 75% من السكان في ألمانيا على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا .

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام قياسية يومية لإصابات فيروس كورونا

وتخطت إسرائيل الرقم القياسي الذي سجل يوم أمس الأربعاء لإصابات فيروس كورونا، لتسجل اليوم أكثر من 48 ألف إصابة جديدة .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 48095 إصابة بكورونا، بعد إجراء 432 ألف اختبار، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات الخطرة إلى 283، بزيادة 35 حال عن يوم أمس، فيما ظلت أعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي مستقرة عند 65 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 78٪ مقارنة بالأسبوع السابق .

مخاوف حكومية إسرائيلية لخروج الوضع عن السيطرة

يذكر أن إسرائيل شهدت ارتفاعا هائلا لمعدلات الإصابة بأوميكرون في الأسبوع الماضي. ما دفع مسئولي القطاع الصحي بإسرائيل للتحذير من احتمالية إصابة ما يصل إلى 4 ملايين شخص، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يثير مخاوف الحكومة من خروج الوضع الصحي عن السيطرة، خاصة مع الانتشار السريع للعدوى.

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