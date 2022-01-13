طرح البرمو الدعائي لمسلسل نقل عام قبل أيام من عرضه (فيديو)

تستعد شبكة قنوات ON E لعرض أحدث الأعمال الدرامية على شاشتها خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، البرومو الدعائي لمسلسل «نقل عام»، والذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية، والمقرر عرضه على شاشتها حصريا في 29 يناير الحالي.

تدور أحداث مسلسل نقل عام في إطار من الدراما والكوميديا على مدار 30 حلقة، عن عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال حياة سائق أحد الأتوبيسات في هيئة النقل العام، الذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة، وهو متزوج بالفنانة دينا ويعيش معها رفقة والدته الفنانة سميحة أيوب، وأبنائه في مراحل تعليمية مختلفة.

البرومو الدعائي لمسلسل نقل عام

مسلسل «نقام عام» بطولة الفنان محمود حميدة، وعدد من النجوم، بينهم سوسن بدر، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، ميريهان حسين، ومحسن محيي الدين، إضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، بينهم أميرة أديب، صولا عمر، ونور خالد النبوي، إخراج عادل أديب، من إنتاج شركة «فنون مصر» ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

وتشهد الفترة الحالية بدء عرض عدد من المسلسلات الدرامية، سواء على القنوات التلفزيونية أو المنصات الإلكترونية، حيث يبدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» في 22 يناير الحالي على شبكة قنوات «DMC»، لينضم بذلك لعدد من المسلسلات الجديدة منها «الحلم» المعروض على قناة «الحياة»، ومسلسل «أنا وهي» على «CBC».