محمود حميدة: اشتياقي للأعمال الرومانسية وراء تقديمي «ريتسا»

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بطرح فيلمه الجديد «ريتسا» في دور العرض المصرية والعربية اليوم، والذي يقوم ببطولته رفقة عدد من نجوم الفن المصري والعربي، وحضر عرضه الخاص أمس بأحد سينمات المعادي.

محمود حميدة: «ريتسا» يعيد قصص الحب في الخمسينات والستينات

محمود حميدة قال لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي لتقديمه فيلم «ريتسا» هو اشتياقه لتقديم الأعمال الرومانسية، قائلا: «مفيش حد مبيحبش الأكشن، كل الناس بتحب تشوف أفلام المطاردات والضرب والقتل، ونادر حين ما نجد شخص لا يحبذ تلك النوعية من الأعمال، ولكننا أيضا لابد من أن نتعرف بأننا نعاني من قلة الأفلام الرومانسية، ولذلك أحببت أن أشارك في فيلم (ريتسا) لأنه بيقدم قصص حب رومانسية مختلفة».

وأضاف: «قصص الحب والرومانسية في فيلم (ريتسا) لا تتطرق فقط لزمن واحد، ولكنها تعيد قصص الحب في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وأيضا تقدم الرومانسية في العصر الذي نعيش فيه».

محمود حميدة: أتعاون مع يوسف عثمان طفل «بحب السيما».. فنان رائع وموهوب

وأشاد حميدة بدور الفنان يوسف عثمان الذي يلعب دور شاب في الفيلم، قائلا «يوسف يمثل معي منذ طفولته حين ما جسدت دور والده في فيلم (بحب السيما)، وفيلم (ريتسا) هو العمل الخامس الذي يجمعنا فشاركنا مؤخرا في فيلم من (ضهر راجل)، أرى أنه فنان رائع وموهوب، وأتمنى أن يكون نجم كبير خلال الفترة المقبلة».

فيلم «ريتسا» بطولة النجوم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، مريم الخشت، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج أيمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.