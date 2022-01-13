«لامبورغيني» تحقق رقما قياسيا في مبيعات 2021 وتسلم 8405 سيارات

أنهت «أوتوموبيلي لامبورغيني» سنة 2021 مع رقم مبيعات قياسي متميّز هو الأعلى في تاريخها الطويل، إذ قامت بتسليم 8.405 سيارات حول العالم، ما جعلها السنة الأفضل للشركة في هذا المجال؛ بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.3% مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام الماضي 2020، بفضل استراتيجية نمو محدَّدة الأهداف وخاضعة للمراقبة.

الإمارات والسعودية أكبر أسواق السيارة الإيطالية

وحسب بيان صادر عن الشركة، أوضحت خلاله أن الإمارات العربية المتحدة السوق الأكبر لمصنّع السيارات الإيطالي الشهير في المنطقة، إذ يوجد لدى «لامبورغيني» وكيلين في أبوظبي ودبي، وتم بيع 158 مركبة (+26% مقارنة بعام 2020، و+15% مقارنة بالرقم القياسي السابق المحقق في 2019)، وبرز نمو متميز أيضاً في المملكة العربية السعودية حيث يوجد ثلاثة وكلاء وذلك في الرياض وجدّة والخبر.

ووفقا للبيان، تم تحقيق نمو من رقمين في كل الأسواق الأساسية الثلاث التي تنشط فيها «لامبورغيني» بقوّة، وهي القارّة الأمريكية (+14٪)، وآسيا والباسيفيك (+14٪)، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (+12٪).

وتحافظ الشركة على توزيع متوازن من ناحية الأحجام الدولية، والتي تبلغ 35٪، و27٪ و39٪ على التوالي؛ ومن ناحية الأسواق المنفردة، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول (2,472 مركبة، +11٪)، بينما قفزت الصين إلى المركز الثاني (935 مركبة، +55٪)، وبعد هذا حلّت ألمانيا (706 مركبات، +16٪) ثم المملكة المتحدة (564 مركبة، +9٪)، كما كانت هناك زيادة في الأرقام لدى "لامبورغيني" في سوقها الأم إيطاليا، حيث تم تسليم 359 مركبة.

ومن ناحية الطرازات، كان هناك نجاح مستمر للمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة طراز «أوروس» والتي تم تسليم 5.021 مركبة منها حول العالم، وتبعتها سيارة «هوراكان» ذات المحرّك V10 والتي تمتّعت بزيادة كبيرة في المبيعات وصلت إلى 2,586 سيارة بفضل الزخم القوي الذي ولّدته «هوراكان» وإضافة لهذا تم تسليم 798 سيارة «أفنتادور».

4 منتجات جديدة في 2022

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»، إن «هذا الرقم القياسي شكّل تأكيداً على أربعة عناصر بارزة بالنسبة لنا، هي قوّة خطّتنا الاستراتيجية، والسمعة العالمية الاستثنائية لعلامتنا التجارية، والمهارات العالية والشغف الكبير لموظّفينا، والمستويات الاستثنائية من الاحتراف والديناميكية التي أظهرها وكلاؤنا البالغ عددهم 173 في 52 سوقاً، والذين تابعوا الاستثمار إلى جانبنا في أوقات تشهد الكثير من التحدّيات وبيئة غير مستقرّة.

وأضاف «تبقى النظرة الخاصّة بالمبيعات إيجابية في السنة الجديدة، وذلك بفضل مجموعة الطلبات العالية التي تغطّي تقريباً كامل كميّة الإنتاج المخطَّط لها في 2022، وتتضمّن استراتيجية لامبورغيني لهذه السنة أربعة منتجات جديدة سيجرى الكشف عنها على مدى 12 شهرا المقبلة».

وأضاف وينكلمان قائلاً: «نحن أقوى الآن أكثر من أي وقت مضى مع تحضيرنا للانطلاق بفترة من التحوّل الكبير والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وفي 2022، سنقوم بكل ما نستطيعه لتعزيز النتائج الحالية للوصول مجموعتنا الهجينة المستقبلية بدءً من 2023 وما بعده».

«لامبرغيني» تستثمر في التحول الكهربائي بـ1.5 مليار يورو

وقدّمت «لامبورغيني» في 2021 استراتيجيتها المستقبلية للتحوّل الكهربائي، وخلال عملية تحويل المنتجات إلى كهربائية، سوف يكون هناك تركيز ثابت على تحديد التقنيات والحلول التي يمكن أن تضمن أعلى درجات الأداء وديناميكيات القيادة.

وسيجري إنفاق أكثر من 1.5 مليار يورو على مدى أربع سنوات عبر استثمار يحدِّد مرحلة جديدة ستشهد على إطلاق "لامبورغيني" لطرازها الإنتاجي الهجين الأول في 2023 وتحويل كامل مجموعة مركباتها إلى كهربائية بنهاية 2024، مع هدف تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ من العام 2025 وما يليه، وبعد هذا، من المقرَّر إضافة طراز رابع كهربائي بالكامل إلى المجموعة وذلك في النصف الثاني من العقد الجاري.