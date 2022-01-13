وزير الأوقاف محذرا الموظفين: العمل ليس مجرد مهنة بل رسالة شرعية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الإتقان وسرعة الإنجاز أهم عناوين الجمهورية الجديدة، وأنّ الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية، موضحا أنّ الوزارة تواصل برامج التأهيل والتدريب وجهود تجديد الخاطب الديني ومكافحة التطرف، ونعمل على تعظيم النموذج المرئي في الدعوة، كما أنّ دور وزارة الأوقاف دعوي ومجتمعي وخدمي، ودور هيئة الأوقاف استثماري وتنموي، مبني على تعظيم عوائد الأوقاف لتحقيق شروط الواقفين، والدوران يتكاملان.

وشدد جمعة، خلال اجتماعه بقيادات المديريات الإقليمية ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية اليوم، على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر، ووجود خطط للتنفيذ والإنجاز يُشرف عليها المديرون بأنفسهم، وتخصيص لجان لمتابعة الملفات أولا بأول، موضحا أنّ الموظف يجب أن يتعامل مع عمله ليس على أنّه مجرد وظيفة فقط، بل رسالة شرعية ووطنية معًا.

جمعة: لا مجال للتراخي والكسل

وأضاف أنّ ما كان ينجز في سنوات ينجز الآن في شهور، وما كان ينجز في شهور ينجز في أسابيع أو أيام، وما كان ينجز في أسابيع ينجز في أيام أو ساعات، وأنّه لا مجال لأي تراخ أو كسل، والأمر ليس مجرد سرعة الإنجاز فقط، بل سرعة الإنجاز والإتقان.

الوظيفة مسؤولية وأمانة

وأكد وزير الأوقاف، أنّ الوظيفة العامة هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الله (عز وجل)، ثم أمام الوطن والقانون والضمير الإنساني، وأنّ احترام الإنسان لنفسه يقتضي الوفاء بمتطلباتها على أكمل وجه مستطاع، موضحا أنّ اجتماعنا المشترك اليوم بين قيادات الأوقاف، يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها.

تعظيم عوائد الوقف

وتابع جمعة، أنّنا كفريق عمل في وزارة الأوقاف نعمل على تعظيم عوائد الوقف، وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين بدقة وأمانة، كما نعمل على ضبط شؤون المساجد، خاصة ما يتعلق بضوابط خطبة الجمعة، وعملية التدريب والتأهيل المستمر لرفع مستوى جميع العاملين بالأوقاف، وتعظيم النموذج المرئي في الدعوة.

ولفت الوزير، إلى أنّ ينبغي علينا مضاعفة الجهود، وأن نحمد الله (عز وجل) أن استخدمنا، حيث يقول سبحانه: «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»، فالاستخدام نعمة تستوجب الشكر بمزيد من العطاء، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): «إذا أحبَّ اللهُ عبدًا عسَّله قالوا: وما عسَّله يا رسولَ اللهِ؟، قال: يُوفِّقُ له عملًا صالحًا بين يدَيْ رِحلتِه حتَّى يرضَى عنه جِيرانُه أو قال: من حَولَه، والنعمة تدوم بالشكر.

جمعة: شكر النعمة باستخدامها

وأوضح جمعة، أنّ شكر النعمة يكون باستخدامها، فشكر العلم بالتعليم، وشكر المال الإنفاق، وشكر الإدارة أداء حقها، حيث يقول تعالى: «هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم»، فمجالات الإنفاق لا تنحصر في المال فحسب بل تتعداه إلى غيره.

وأكمل الوزير: «حيث يتوقف الإنسان عن تنمية نفسه يسبقه الزمن، وطبيعة المرحلة تتطلب الأخذ بأقصى درجات الانضباط، فالموظف الذي يهمل في أداء واجبه هو والمختلس سواءً بسواء، فضياع المال إهمالًا كضياعه اختلاسًا، وأن على المديرين المراجعة والتدقيق والتوجيه المستمر».

وأشار إلى وجوب الإنجاز في الوقت والتزام أعلى درجات الجودة بالجمع بين الإنجاز والإتقان في العمل، حيث يقول الشاعر: «فإن رُمتُمْ نَعيمَ الدَّهْرِ فاشْقَوا»، ويقول آخر: «وَمَنْ يَتَهَيَّب صُعُودَ الجِبَال يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَر».

وفيما يخص الجانب الدعوي، أكد وزير الأوقاف، ضرورة الالتزام بضوابط خطبة الجمعة وقتًا وموضوعًا وانضباطًا.

دورة في أكاديمية الأوقاف الدولية

وفيما يتعلق بالتدريب، أكد وزير الأوقاف اعتماد الدفعة الرابعة من الأئمة والواعظات للدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والتي ستبدأ دوراتها مطلع فبراير المقبل، وجار الإعداد لاستقبال مجموعة من الأئمة الفلسطينيين وعددهم 19 إمامًا للتدريب في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير 2022م للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.