إقبال ضعيف من الأقباط على تأشيرات الحج في القدس.. و30 يناير آخر موعد

يعود هذا العام حج الأقباط للقدس، بعد إلغائه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وقال وجية رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس بدأت استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج هذا العام، لافتا إلى أنّ أخر موعد لصدور التأشيرات الخاصة بالسفر للحج بالقدس سيكون يوم 30 يناير الجاري، موضحا أنّ أعداد الذين تقدموا حتى الآن لا زالت ضعيفة .

تخوفات من السفر بسب كورونا

وأضاف «رزق الله» لـ«الوطن»، أنّ هناك تخوفات من قبل المواطنين الأقباط للسفر للقدس لأداء الحج هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابة بسبب متحور «أوميكرون»،لافتًا إلى أنّ غالبية شركات السياحة المنظمة لبرامج حج الأقباط للقدس ستعمل على ألّا تزيد مدة برنامج الرحلة عن أسبوع.

أسعار برامج الحج تبدأ من 13 ألف جنيه

وقال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إنّ أسعار برامج حج الأقباط للقدس ستبدأ من 13 ألف جنيه دون تذكرة السفر، موضحًا أنه من المتوقع ألّا تقل أسعار تذاكر الطيران للقدس هذا العام عن 15 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه لن يسمح للمواطنين الأقباط الذين لم يتعدوا 40 عاما من السفر للحج بالقدس وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الإطار.

وأشار «يني» إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع المسافرين للحج بالقدس والتي ستشمل إجراء تحليل pcr قبل السفر للقدس بنحو 72 ساعة وحال ثبوت إيجابية التحليل فلن يسمح للمسافر بركوب الطائرة ،كما سيتم أيضا إجراء تحليل آخر فور الوصول إلى القدس وحال لم تكن النتيجة سلبية سيتم احتجازه بأحد الفنادق على أن يجري تحليلا آخر حال تعافيه ليستطيع زيارة المزارات الدينية بالقدس وبيت لحم وحضور العيد الكبير للحج القبطي والذي يوافق يوم 28 أبريل المقبل.