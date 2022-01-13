النقل الدولي: ضوابط جديدة للشاحنات المصرية الوافدة للأراضي السعودية

خاطب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، برئاسة المهندس السيد متولي، شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة اتخاذ اللازم بخصوص المنشور الصادر من الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف وضع ضوابط للشاحنات والحافلات المصرية الوافدة للأراضي السعودية.

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة بالغرفة التجارية، إنّ الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية ألزمت الشاحنات المصرية وغيرها من الوافدة للأراضي السعودية بتحديد مسارها أثناء الدخول والخروج من المملكة، حيث يأتي ذلك كإجراء تنظيمي من قبل السلطات السعودية.

الغرفة التجارية

وأضاف، «القاضي»، أن قرار السلطات السعودية الذي خاطبنا به جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي سيبدأ تنفيذه مطلع مارس 2022، فيما سيتم بعده منع الشاحنات المصرية وغيرها من السير في طرق غير التي ستلزمها به السلطات السعودية، مضيفًا: «سنقوم بدورنا لتوجيه كافة الشركات والشاحنات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

استهلاك الوقود في النقل البري 2020

وفي سياق آخر، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول استهلاك الوقود في النقل البري 2020، بهدف التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، وتقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعي وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

ويستهلك قطاع النقل البري في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكل أنواعه في قطاع النقل البري فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29.0% من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعي تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكل القطاعات.

وتستهلك المركبات الملاكي نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين (بكل أنواعه) بقطاع النقل البري في مصر، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و 4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.