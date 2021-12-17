عمرو عبد الجليل يغني شعبي للمرة الأولى فى فيلم «مربع برمودا»

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «مربع برمودة» النسخة الشعبي من كليب أغنية «إلا اللعبة ده»، الأغنية الدعائية للفيلم، وظهر في الأغنية النجم عمرو عبد الجليل وهو يغني شعبي لأول مرة بجانب كل من النجم مصطفى خاطر وكنكا وديزل.

تفاصيل فيلم مربع برمودا

فيلم «مربع برمودة» تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل.

وتدور أحداث فيلم مربع برمودا في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.

أخر أعمال عمرو عبد الجليل

من ناحية أخرى يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد العيل والذي يشارك فيه بجانب أحمد حلمي ونسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وكان قد شارك الفنان عمرو عبد الجليل في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لما بنفترق، وذلك بجانب ريهام حجاج وأحمد فهمى وأيتن عامر ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.

وليس هذا فحسب ولكنه أيضا شارك في مسلسل كوفيد 25 والذي شارك فيه بجانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وايتن عامر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.