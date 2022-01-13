احتجاجات حاشدة في مسقط رأس «أردوغان» بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة

احتجاجات ضخمة شهدتها ولاية «ريزا»، شمال تركيا، مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واندلعت الاحتجاجات على خلفية غلاء الأسعار والمعيشة فيما يتعلق بالسلع والخدمات، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

دعوات للتظاهر والاحتجاج

وكانت أمانة حزب الشعب الجمهوري في «ريزا»، قادت الاحتجاجات منددة بارتفاع الأسعار، وبعد أن كانت الاحتجاجات مقتصرة على وسط المدينة، انطلقت في المناطق الأخرى.

وشهدت منطقة جونايسو مسقط رأس «أردوغان» في ريزا، تظاهرات شارك فيها مواطنون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، وقال سالتوك دينيز، رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في ريزا: «الجميع ضحية زيادة الأسعار والزيادات لا يمكن منعها»، وتابع: «كل شيء قد زاد، الخبز أصبح بثلاث ليرات، نتيجة الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والوقود والدقيق والورق والفواكه والخضروات وكل شيء تقريبا».

ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا

وانتقد «دينيز» أيضا زيادة الكهرباء، قائلا: «لقد أصبح استخدام الكهرباء في المنزل شجاعة كبيرة، بهذا المعدل، سنستخدم المصابيح التي تعمل بالغاز والشموع قريبا في المنازل، نتيجة لارتفاع الأسعار، أصبح مواطنونا غير قادرين على تدفئة أنفسهم وإضاءة منازلهم»، مشيراً إلى أنّ تركيا تراجعت إلى عام 2002، على حد قوله.

ارتفاع معدل التضخم في تركيا

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع إلى 36%، وشهدت رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة زيادة كبيرة بحلول عام 2022، وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي، وأطلق حينها خبراء الاقتصاد تحذيرات من تبعات البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.