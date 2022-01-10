الليرة التركية تواصل خسائرها أمام العملات الأجنبية

سجّلت الليرة التركية، اليوم الإثنين، تذبذبًا أمام عدد كبير من العملات الأجنبية، على رأسها الدولار واليورو، وتعاني العملة التركية من زيادة نسبة التضخم، فيما تحاول الحكومة تعويض خسائر الليرة في سوق صرف العملات.

وناشد الرئيس التركي أردوغان المواطنين بعودة الأموال للبنوك مرة أخرى مع إطلاق حزمة من التدابير الاقتصادية، وبالرغم من هذه الدعوات والإجراءات الإصلاحية إلّا أنّ المخاوف من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم، لايزال سائدا، وسجلت تعاملات الليرة التركية، حالة من التراجع الطفيف خلال تداولات اليوم الإثنين، مقابل 6 عملات رئيسية، وتعد الليرة التركية من العملات الأكثر سوءا خلال 2021، ولازالت تعاني من التراجع حتى بدايات العام الجاري 2022.

الليرة تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

وعادت الليرة التركية، لتفقد بريقها حيث سجلت التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، ما دفع العرافين إلى إطلاق توقعات سيئة لليرة التركية خلال العام الجاري.

وقال مصرفيون لـ«الوطن»: «بالرغم من تقلص الخسائر إلّا أنّ الليرة التركية لازالت تتراجع»، وأشاروا إلى أن أهم الوسائل التي اتخدها البنك المركزي لدعم الليرةجاءت من خلال استخدم أداة مالية جديدة لجذب ثقة المواطنين وجعلهم يودعون أموالهم في البنوك بالليرة التركية فضلا عن تأكيد حصولهم على العوائد السابقة نفسها وحماية ودائعهم، وتعويض أي خسارة لليرة في سوق النقد.

سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

وسجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، سعر 13.83 ليرة، وسجّل اليورو أمام الليرة التركية سعر 16.68 ليرة، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 18.79 ليرة، وسجل الين الياباني سعر جديدا أمام الليرة ليباع بسعر 11.93 ليرة، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 15.03 ليرة، وبيع اليوان الصيني مقابل 217 ليرة تركية.