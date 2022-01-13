حالة الطقس غدا الخميس 13 يناير 2022.. أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 14 يناير 2022، إذ أنه من المتوقع أن يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الغد، بقيم تتراوح بين 3:2 درجات مئوية، ويسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى مساء بنسبة 30%، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا بنسبة 40% وتنشط الرياح ويستمر سقوط الأمطار حتى المساء في الوجه البحري، وأمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية، كما يكون هناك أمطار متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحري المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط يكون مضطرب جدا، ويتراوح ارتفاع الموج في بين 2 و3.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 11

الإسكندرية 15 11

وادي النطرون 15 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 16 10

دمنهور 15 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 07

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 09

إدفو 24 09

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 13

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 14