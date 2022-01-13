بالأسماء.. 9 مرشحين لمنصب نقيب المهندسين أبرزهم ضاحي والنبراوي وعثمان

تقدم 9 مرشحين في انتخابات نقابة المهندسين 2022 بأوراقهم لخوض المنافسة على مقعد النقيب في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال فبراير ومارس المقبلين، وذلك من بين 590 مرشحا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق، الإنتهاء من حصر أعمال اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح والذي بدأ صباح أمس، ويستمر حتى الأربعاء 26 يناير الجاري

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وحصلت «الوطن» على أسماء المرشحين التسعة على منصب نقيب المهندسين في انتخابات نقابة المهندسين 2022 وهم:

1- المهندس هاني ضاحي

2- المهندس أحمد عثمان

3- المهندس عبدالله عبدالمنعم سالم

4- المهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم

5- المهندس فيصل محمود عوض حسنين

6- المهندس أيمن فتحي حسين بطيشه

7- المهندس طارق محمد عزت النبراوي

8- المهندس عزت عرفه حسن جمعه

9- المهندس سيد محمد شحاته أحمد.

اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين

وفي وقت سابق أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن أعمال لجنة تلقي طلبات المهندسين المرشحين تبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 6 مساءا ولمدة أسبوعين وتستمر عملية إستلام ملفات الترشح أيضا خلال يومي الخميس والجمعه والعطلات الرسمية.

عدد المرشحين في اليوم الأول لانتخابات المهندسين

وأشار عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد المرشحين لليوم الأول بلغ 590 مهندسا ومهندسة علي كافة المراكز النقابية. وترشح علي منصب نقيب المهندسين عدد 9 مهندسين وفيما يخص عضو مجلس شعبة فوق وتحت السن فقد ترشح 189 مهندسا ومهندسة لكافة الشعب الهندسية السبعة، أما بالنسبة لعضو مجلس نقابة فرعية 288 مهندسا، كما ترشح علي منصب رئيس نقابة فرعية 56 مهندسا بكافة النقابات الفرعية. وأكد أن الأعضاء المكملين للجمعية العمومية للنقابة كان إجمالي ما ترشح علي هذا المركز 48 مهندسا ومهندسة وفي كافة التخصصات الهندسية.