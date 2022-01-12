«المهندسين» تعلن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية لكافة الشُعب

وجّهت نقابة المهندسين، الدعوة لأعضائها، لحضور الجمعية العمومية العادية للشُعب الهندسية السبع خلال شهر يناير 2022 الجاري، بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وأعلنت نقابة المهندسين في دعوتها مواعيد انعقاد الجمعية العمومية لكل شعبة كالتالي:

1- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات: الأربعاء 26 يناير، الثانية عشرة ظهرا.

2- شعبة الهندسة الكهربائية: الجمعة 28 يناير في الحادية عشرة صباحا.

3- شعبة الهندسة الكيمياوية والنووية: الجمعة 28 يناير الواحدة ظهرا.

4- شعبة الهندسة الميكانيكية: الجمعة 28 يناير الثالثة عصرا.

5- شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات: السبت 29 يناير في الثانية عشرة ظهرا.

6- شعبة الهندسة المدنية: السبت 29 يناير في الرابعة عصرا.

7- شعبة الهندسة المعمارية: السبت 29 يناير في الرابعة عصرا.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ووفقًا للدعوة التي وجهتها نقابة المهندسين فإنّ جدول الأعمال من المقرر أن يشمل التالي:

1- مناقشة السياسة العامة للشُعبة.

2- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشُعبة وإنجازاتها خلال عام 2021.

3- عرض خطة عمل الشُعبة لعام 2022.

4- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشُعبة

وأشارت النقابة إلى أنّ موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشُعب وحال عدم اكتمال العدد يُؤجل لمدة ساعتين، ويتم بحضور 50 عضوًا طبقا للقانون رقم 66 لعام 1974م وحال عدم اكتمال العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل العدد «50 عضوا».

انتخابات نقابة المهندسين 2022

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 2022 اليوم، في العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا يوميا حتى غلق باب الترشح يوم الأربعاء 26 يناير 2022 الجاري .