انتخابات المهندسين 2022: 590 مرشحا منهم 9 لمنصب النقيب في اليوم الأول

انتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمد محمود وزير الإتصالات الأسبق، من حصر أعمال اليوم الأول لإستلام إستمارات المرشحين علي كافة المستويات التنظيمية المطلوبة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث تقدم في اليوم الأول 590 مرشحا، وبدأت اللجنة تلقي طلبات الترشيح أمس الأربعاء 12 يناير ويستمر عملها حتى الأربعاء 26 يناير الجاري.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنه جرى التجهيز والاستعداد جيدا للعملية الإلكترونية للترشح بالنقابة العامة بكل النقابات الفرعية للمهندسين خلال الفترة الماضية ، حيث تم تدريب الجهاز الفني والإداري المسئولين عن إجراءات الترشح علي أعلي مستوى، مضيفا أن هذه المجهودات التي أثمرت نتائجها عن نجاح اليوم الأول لميكنة ترشح السادة المهندسين بشكل يليق بالنقابة.

وأكد السيد، بحسب بيان عن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن أعمال لجنة تلقي طلبات المرشحين تبدأ يوميا من 10 صباحا حتي 6 مساء لمدة أسبوعين ويستمر استلام ملفات الترشح أيضا خلال يومي الخميس والجمعه والعطلات الرسمية.

عدد المرشحين في انتخابات المهندسين باليوم الأول

وأشار عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا ملحوظا «يؤكد رقى وتنافسية انتخابات النقابة لعام 2022» بحسب تعبيره، حيث أكد أن إجمالي عدد المرشحين لليوم الأول بلغ 590 مهندسا ومهندسة علي كافة المراكز النقابية، حيث تقدم لمنصب نقيب المهندسين 9 مرشحين أبرزهم النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، وفيما يخص عضو مجلس شعبة فوق وتحت السن ترشح 189 مهندسا ومهندسة للشعب الهندسية السبعة، أما بالنسبة لعضو مجلس نقابة فرعية 288 مهندسا، كما ترشح علي منصب رئيس نقابة فرعية 56 مهندسا بكافة النقابات الفرعية.

وأكد «السيد» أن الأعضاء المكملين للجمعية العمومية للنقابة كان إجمالي ما ترشح علي هذا المركز عدد 48 مهندس ومهندسة و في كافة التخصصات الهندسية.

ووجه السيد الشكر للدكتور معتز طلبه رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة للمهندسين وكل اللجان الفرعية بالمحافظات علي ما بذلوه من مجهودات خلال إستقبال وتيسير الإجراءات الفنية والقانونية للمهندسين المتقدمين للترشح علي المراكز النقابية في انتخابات نقابة المهندسين 2022.