ندوة بـ«المهندسين»: الدعم الفني والصيانة ضرورة للحفاظ على المشروعات

اختتمت اليوم، شعبة الهندسة الميكانيكية، بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري عادل درويش، محاضرات دورة تخطيط الصيانة الحديثة، والتي تأتي ضمن سلسلة دوراتها المجانية لتدريب المهندسين.

الصيانة الحديثة

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، اليوم، إن الدكتور مهندس منصور سليمان، استشاري هندسة وتكنولوجيا الطباعة الرقمية وخبير أنظمة الإصلاح والصيانة، ألقى محاضرة تحت عنوان «أنظمة الصيانة الحديثة المبرمجة.. تطبيقات عملية على تخطيط الصيانة وقياس مستوى الأداء»، بحضور المهندس الاستشاري سامي ترك، عضو شعبة الهندسة الميكانيكية ومنسق المحاضرات.

في بداية محاضرته، بحسب بيان نقابة المهندسين، عبّر الدكتور مهندس منصور سليمان، عن سعادته بالمشاركة في تلك المحاضرات المجانية التى تعقدها شعبة الهندسة الميكانيكية، مشددًا على أهمية موضوع أنظمة الصيانة الحديثة، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث وما تشهده مصر من مشروعات لا يمكن المحافظة عليها، إلا من خلال الدعم الفني والأساس في ذلك الصيانة.

المؤسسات الصناعية

واستعرض سليمان خلال محاضرته برنامج ونظم الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) وكيفية تخطيطها وتنفيذها وتحقيقها بالمؤسسات الصناعية، وكيفية قياس أعمال وإجراءات الصيانة باستخدام مؤشرات الأداء، مثل الفعالية الشاملة للمعدات (OEE) وتطبيق مؤشرات الموثوقية (R) وعناصرها، مع الالتزام بالمعايير العالمية والأكواد الدولية (Bench Mark).

انتخابات نقابة المهندسين 2022

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود، فتح باب الترشح الأربعاء المقبل 12 يناير الجاري، حتى الأربعاء 26 من الشهر نفسه، على أن يتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى السادسة مساءً، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية.