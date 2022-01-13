حسام زكي يجري مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة حول الأزمة السورية

قال مصدر مسؤول بالأمانة لجامعة الدول العربية أن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، التقى جيير بيدرسون، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأم المتحدة إلى سوريا، في جنيف، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأخير لعدد من الأطراف، للتباحث وتبادل الرأي والتقييم حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.

استكشاف مسارات الحل الممكنة

وأشار المصدر، إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة الكاملة، إذ حرص «زكي» على إطلاع المبعوث الأممي على تقديرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول الأزمة السورية، واستكشاف مسارات الحل الممكنة على نحو يعكس التطورات التي طرأت على طبيعة الصراع خلال السنوات الأخيرة.

تحريك العملية السياسية في سوريا

وأضاف «زكي» في ختام المباحثات أن تواصل المبعوث الأممي مع الأطراف المختلفة هو أمرٌ جيدٌ في حد ذاته، ويعكس إدراكه للحاجة إلى تحريك العملية السياسية في سوريا بصورة أكبر وأكثر مصداقية، كما يعكس كذلك أهمية إشراك الأطراف المختلفة والاطلاع على تصوراتها في كيفية إنهاء النزاع الدائر في البلاد لأكثر من عقد من الزمان، باعتبار أن الحل السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة.