«القدم السُكري» كتاب جديد للدكتور أحمد طه في معرض الكتاب 2022

يشارك الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية ورئيس قسم الجراحة العامة، بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والمدير السابق لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، بكتابه الجديد «القدم السُكَّري..أسباب الداء ووصف الدواء».

القدم السُكري..أسباب الداء ووصف الدواء

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس قسم الجراحة العامة، بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أنه وضع في هذا الكتاب خلاصة خبرةٍ تجاوزت الثلاثين عاماً في التعامل مع مشاكل القدمين وشرايين الأطراف عند مرضي السكري، مشيرا إلى أن الكتاب يجيب على كل ما يشغل مريض السكر من أسئلة واستفسارات تخص القدم السكري وكيفية المحافظة على قدميه وأطرافه سليمةً وصحيحة.

الكتاب يوضح مضاعفات المرض وكيفية التعامل معها

وأضاف «طه» في تصريح لـ«الوطن» أن الكتاب يجيب على العديد من الأسئلة التي تشتغل المرضي وكانت أبرزها، ماهي القدم السكري؟ وماهي الأسباب التي تساعد على حدوثها؟ وكيف يقي مريض السكر نفسه من حدوثها؟ وكيف يكتشف أنه مصاب بها؟ وما هي المضاعفات التي قد تنتج عن إهمال علاجه لها؟ وماهي أحدث وسائل التشخيص والعلاج؟ ولماذا تكثر مشاكل الشرايين عند مرضي السكر؟.

ويذكر أن الكتاب يقع في 200 صفحة بالألوان ويحتوي على العديد من الصور الحقيقية والأشكال التوضيحية التي تهدف إلي تبسيط المعلومات الطبية للقارئ مهما كانت خلفيته الثقافية، وتمنى المؤلف أن يجد مرضى السكر وذووهم في هذا الكتاب كل ما يعينهم على فهم هذه المشكلة وأبعادها.

أسئلة الأطقم الطبية والتمريض في كتاب القدم السكري

وأكد الدكتور أحمد طه، أن كتابه يتضمن الأسئلة التي تبحث عنها الأطقم الطبية من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين الذين يتعاملون مع هذه المشكلة ما يعينهم على أداء مهمتهم ومساعدة مرضاهم على الوجه الأكمل وبأسلوبٍ علميٍ صحيح.