7 نصائح مهمة لتجنب مضاعفات مرض السكر.. أكل صحي و4 تحاليل رئيسية

يتسرب مرض السكري، إلى ضحاياه بشكل خفي، ويظل يتوغل دون أي أعراض خلال السنوات الأولى، ليبدأ اكتشافه مع ظهور المضاعفات بشكل تلقائي، جراء العادات الغذائية الخاصة بالمصابين، بحسب الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية.

قال السبعاوي، في فيديو بث على موقع وزارة الصحة، إنه لا بد من قياس السكر قبل الأكل، إذ لا بد أن تتراوح نسبة السكر بين «80 إلى 130»، ولا بد من قياس السكر مرة أخرى بعد الأكل، والتأكد من أنه لا يزيد عن 180.

نصائح الوقاية من مضاعفات مرض السكر

أشار الطبيب بالمعهد القومي للسكر، إلى أن هناك مجموعة من النصائح للوصول إلى نسبة السكر الطبيعية، وتجنب مضاعفات السكر، أبرزها:

التثقيف الصحي

التثيف الصحي ضروري في مواجهة السكري، من خلال توجيه المواطنين بطرق الوعي الصحي السليم، عن طريق التعامل مع المرض، ويجب على المصاب أن تكون لديه القدرة على فهم كل التفاصيل المتعلقة بالسكر.

النظام الغذائي

لا يوجد ما يسمى بنظام غذائي خالي من السكر، بل هناك نظام غذائي صحي يحافظ على مستوى السكر بالدم، وليس هناك أطعمة ممنوعة عن مريض السكر، بل يتناول الأطعمة وفقا للسعرات الحرارية التي لا تؤثر على نسبته.

ممارسة الرياضة

لا بد أن تكون هناك ممارسة للرياضة، حتى إذا كانت مجرد المشي لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل، لما له من دور كبير في ينشط الدورة الدموية.

المواظبة على علاج المناسب

الالتزام التام بالأدوية والحصول على العلاج في الوقت المحدد، تجنبا لمضفاعات السكر، مع الحرص على عدم تبادل أدوية السكر بين المصابين، دون استشارة الطبيب، علما بأن كل نوع من السكر له أدوية وعلاج مختلف.

المتابعة الدورية

لا بد من قياس السكر بصورة دائمة، ويكون العدد وفقا للفئة العمرية، فعلى سبيل المثال، الطفل المصاب بالسكر من النوع الأول، يقيس مستوياته في الدم نحو 10مرات يوميا.

عمل تحليل السكر التراكمي

من المهم أن يكون تحليل السكر التراكمي مرة كل 3 أشهر، لقياس مستوياته بالدم، وفهم التطورات.

عمل التحاليل الدورية المناسبة

يجب المداومة على عمل التحاليل الدورية، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة على الجسم، مثل تحليل وظائف الكبد والكلى والدهون.