القوى العاملة: توفير الموارد اللازمة لتطوير صناعة الدواء في مصر

أجرت قيادات مديرية القوى العاملة ببورسعيد، جولة تفقدية بإحدى شركات الأدوية، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لاتخاذ التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات؛ للوقاية والحد من الإصابة من فيروس كورونا المتحور «أوميكرون»، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ، وأهمية التدريب المهني في تشغيل الشباب، وإيجاد فرص عمل لائقة لهم.

تطبيق خطة إجلاء للعاملين بشركة أدوية في بورسعيد

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية، تطبيق إجراءات خطة إجلاء للعاملين بشركة إنترناشونال راج إجينسي للأدوية (I.D.I) شرق بورسعيد خلال المدة المحددة من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والتي ظهر منها تدريب العاملين عليها من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة على أكمل وجه.

ونقل السنجابي رسالة وزير القوى العاملة محمد سعفان، لرجال الأعمال والصناعة، والتي تؤكد أهمية توفير الدعم اللازم للعمال وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي لهم؛ للحفاظ على المنشآت والمترددين عليها من أجل زيادة الإنتاج وخلق فرصة عمل جديدة لأبنائنا الشباب، وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج.

زيارات مفاجئة على مصانع المناطق الصناعية في بورسعيد

وأكد مدير المديرية، خلال الجولة، أن المديرية تجري زيارات مفاجئة على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق؛ لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدة أنه في حالة عدم الالتزام تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة؛ للحد من الموجة الثانية من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

وشدد مدير المدرية على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وحماية بيئات العمل المختلفة، مؤكدا أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال والحفاظ على مسيرة الإنتاج ودفع قطار التنمية الاقتصادية، وتأثير ذلك على اقتصاد مصر.