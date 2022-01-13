براتب يصل لـ10 آلاف جنيها.. القوى العاملة تعلن عن 289 فرصة عمل جديدة

دائما ما تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن وظائف، سواء في القطاع العام والجهات التابعة للحكومة، أو في القطاع الخاص، وأعلنت مديرية القوى العاملة في بني سويف، في بيان لها، عن توفير 289 فرصة عمل للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، برواتب مجزية تبدأ من 2400 جنيه، وتصل لـ10 آلاف جنيه.

ويبحث الشباب عن الوظائف المتاحة والمعلن عنها، والشروط المطلوبة للالتحاق بها وكيفية التقدم لتلك الوظائف، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مديرية القوى العاملة ببني سويف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مهندس تعدين، براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيها.

2- مهندسون صيانة وتركيبات.

3- عدد مهندسين اثنين تخصص إنتاج، شرط حصولهم على بكالوريوس زراعة.

4- عدد 10 مراقبين جودة.

5- 70 عامل إنتاج.

6- 32 فرد أمن إداري.

7- 50 فرد مُشغل تعبئة وإنتاج.

8- 100 عامل عادي.

9- 5 ميكانيكي معدات.

10- 0 سائق لودر.

11- 2 مشغل ماكينات.

23- مشغل جليدر، براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.

12- 2 مشغل بلدوزر براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه.

13- 2 عمال خدمات.

14- مسئولو تسويق شبكي وميداني.

15- سكرتارية.

16- حسابات.

شروط التقدم للوظائف

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 45 عاما.

- الوظائف متاحة للأشخاص الذين لديهم خبرة وبدون.

كيفية التقدم للوظائف

وأوضحت مديرية القوى العاملة ببني سويف، أنه على الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، التوجه لمقر مكتب تشغيل شرق النيل، الموجود بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بني سويف بدءًا من اليوم، وحتى يتم استيفاء الأعداد المطلوبة.