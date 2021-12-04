«المصرف المتحد» يطلق «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات والتطبيقات الإلكترونية

أطلق المصرف المتحد خدمة «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات فى مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل مصر وخارجها عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.

وأكد البنك، فى بيان، أن الخدمة الجديدة تتيح لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الأطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع أو المشترى أو مقدم الخدمة أو طالب الخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد.

وأضاف البنك أن «وكيلك المضمون» أحد محركات الشمول المالى، لا سيما فى مجال المدفوعات الحكومية، وفقاً لضوابط متوازنة وملائمة، موضحاً أنه بموجب العقود الثلاثية لخدمة «وكيلك المضمون» يقوم المصرف المتحد بإدارة الصفقة لصالح العميل، بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه أو العملات الأجنبية.

وتابع أن المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمنى محدد، وذلك فى سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية.

وقال البنك إن الخدمة تشمل عقود صفقات فى 4 مجالات رئيسية هى: إجراء عمليات بيع أو شراء أراضٍ، عقارات، أو منشآت صناعية مثل المصانع، المولات التجارية، أو المنشآت الفندقية مثل القرى السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية، أو السيارات ووسائل النقل.

وأشار إلى أن الخدمة تتضمن إجراء عمليات الوساطة المالية أو الشراكة، عمليات إصدار الأسهم أو زيادة رؤوس أموال الشركات، وأيضاً تأسيس الشركات.

وقال أشرف القاضى إن الخدمة تستهدف التوسع فى تقديم خدمات مالية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر أو خارجها وتحفيزها على الاندماج فى القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن ذلك يسهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى وصولاً إلى تحقيق النمو المستدام فى الاقتصاد القومى وفقاً لرؤية 2030.

وأوضح أن الخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت إدارة المصرف المتحد وفقاً لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة، الأمر الذى يضفى نوعاً من الطمأنينة والأمان لجميع الأطراف المتعاقدة، فضلاً عن عمليات التمكين الاقتصادى من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية وتعظيم أدائها العام فى الاقتصاد القومى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «القاضى» أنه فى ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلى وجود خدمات مبتكرة تلبى طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل على مدار الساعة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.