المصرف المتحد يرعى افتتاح مسرح الموسيقى بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

قام المصرف المتحد برعاية افتتاح مسرح الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامناً مع إطلاق مصر للجمهورية الثانية يومى 20-21 نوفمبر الحالى، بمشاركة لفيف من الشخصيات المحلية والدولية، وعدد كبير من الوفود من مختلف دول العالم.

وقال البنك، فى بيان، إن أوركسترا فيينا الفيلهارمونى أحيا مراسم الافتتاح فى رسالة قوية للعالم تعكس حجم التقدير الذى توليه الإدارة المصرية بالجمهورية الجديدة للإبداع وجموع المبدعين سواء على الصعيد الفنى أو الصعيد الفكرى والثقافى.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هذا الحدث الضخم يعزز وضع ومكانة مصر على خريطة الثقافة والفنون العالمية لتستعيد مكانتها التى تستحقها كمنارة للفنون والثقافة، وأنه يعتبر أفضل دعاية غير مباشرة لمصر، وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا وانعكاساتها على دول العالم، فإنه يبعث برسائل إيجابية عن حالة الاستقرار والأمن فى البلاد، ويؤكد مدى وعى ورقى الشعب المصرى.

وأشار «القاضى» إلى أن الفن والثقافة هما عنوان لهوية الشعوب ورمز للقوة والإرادة، الأمر الذى سينعكس على حركة السياحة وقدرتها على الاستحواذ على حصة أكبر من السياحة الثقافية العالمية فى القريب.

وشيدت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون منبراً للفن والثقافة، وفقاً لأعلى معايير التقنية والفنية العالمية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور سواء بمصر أو بالعالم.