8 توصيات لـ«شباب العالم» في نسخته الرابعة.. منها تأسيس مجلس أعمال إفريقيا

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، الذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، حيث تضمنت الجلسة حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توصيات لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وخلال كلمتها، أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تضمنت:

- الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا والذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال؛ لتوفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل.

- دعوة مُنظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات.

- توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي بهدف إنتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصي استفادة منها.

- الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة؛ لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرًا.

- ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغيير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

- الدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

- الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة.

- إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر؛ لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.