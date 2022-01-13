عروض مميزة لرحلات «منتصف العام» بالغردقة وأسوان.. تبدأ بـ 2000 جنيه

كشف محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إن العديد من شركات السياحة بدأت طرح برامج الرحلات للمدن السياحية المصرية، خاصة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة خلال أجازات منتصف العام الدراسى التى تحل الشهر المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك الاجازات زيادة فى أعداد المصريين المتواجدين بتلك المدن، خاصة فى ظل التزام المنشآت الفندقية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

عروض سعرية مميزة لجذب المواطنين

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستقدم عروضا سعرية مميزة لجذب المواطنين خلال تلك الفترة على أن تكون تلك الأسعار أعلى من الحد الأدنى الذى حددته وزارة السياحة والآثار للإقامة بالغرف الفندقية والمحدد بـ 40 دولار فى اليوم أو ما يعادلها بالجنيه المصرى بالنسبة للإقامة بفندق فئة 5 نجوم، و28 دولار للإقامة بفندق فئة 4 نجوم فى اليوم الواحد.

أسعار رحلات نايل كروز تبدأ من 4 آلاف جنيه

وقال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين لحجز رحلاتهم إلى الأقصر وأسوان خلال أجازات منتصف العام الدراسى، لافتا إلى أن متوسط أسعار برنامج الـ 4 أيام هو 2000 جنيه بالنسبة للإقامة بالفنادق الثابتة فئة 3 و4 نجوم، فيما ستتراوح أسعار برنامج الرحلات النلية «النايل كروز» بين الأقصر وأسوان عبر الفنادق العائمة والذى تبلغ مدته 4 أيام من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، موضحا أن غالبية الحجوزات خلال النصف الأول من الشهر المقبل بمدن الصعيد السياحية هى للسياح المصريين.

وأشار «عجمي» إلى أنه يتوقع أن تكون نسب إقبال المواطنين المصريين خلال أجازات منتصف العام بالفنادق العائمة أكبر من الفنادق الثابتة، موضحا أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان يبلغ نحو 55 فندقا قابلة للزيادة خلال أجازات منتصف العام الدراسي.