عقوبة استغلال بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

«ماهي عقوبة من يستغل بيانات الأشخاص المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي في أغراض غير مشروعة».. سؤال يرغب الكثيرون معرفته خاصة بعد تكرار وقائع الابتزاز التي تحدث عبر السوشيال ميديا، يجيب عليه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، قائلا إن الجريمة إذا وقعت من شخص قام بإنشاء حساب بنفس المعلومات الشخصية والصور الخاصة بالشخص، فهذه الأفعال تخضع للتجريم بنص المادة 26 و 27 من قانون 175 لسنة 2018، ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من 2 إلى 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخص إذا قام باستخدام البيانات والصور الخاصة بالآخرين، وقام بتهديد الشخص من خلال هذه البيانات، فالأمر يدخل في جريمة التهديد والابتزاز، وتكون العقوبة على هذه الأفعال بالحبس من 3 إلى 15 عامًا.

قانون الابتزاز الإلكتروني

وأشار السعداوي، إلى أن تشريعات الابتزاز الإلكتروني تحتاج إلى تعديل، لأن العقوبات في القانون الحالي ليست رادعة بالشكل الكافي، إذ أصبح الجميع يستخدم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكثرة لصوص البيانات، فالأمر يحتاج إلى عقوبات رادعة للتخلص من زيادة نسب الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة.

ضحية الابتزاز الإلكتروني

يذكر، أن الطالبة بسنت خالد، كانت آخر ضحايا الابتزاز الالكتروني، إذ أنهت حياتها بسبب قيام شخصين بتركيب على صور إباحية، وقاموا بتهديدها ونشر الصور بين الناس، مما جعلها تتعرض لأزمة نفسية، قامت على أثرها بإنهاء حياتها، من خلال حبة الغلة السامة.