اعرف حقك.. ماذا يحدث حال عدم دفع المواطن غرامة المخالفة في المترو؟

يُعد مترو الانفاق من أهم وسائل المواصلات التي يستقلها المواطنون بشكل يومي، فعندما يقصد الموظف عمله والطالب جامعته، يجد المترو هو الوسيلة الأنسب والأسرع له، وفي كثير من الأحيان، يتعرض ركاب مترو الأنفاق إلى العديد من المواقف المختلفة التي قد تضعهم في موقف إدانة يستوجب دفع غرامة مالية، ما يجعلهم يبحثون عن الحالات التي يستوجب دفع غرامة بها، حتى لا يتعرضون للغش أو النصب من جانب مجهولين.

وهناك الكثير من ركاب مترو الأنفاق الذين يجهلون الحالات التي تستوجب دفع غرامة مالية، ونرصد من خلال السطور التالية، الحالات التي تستوجب دفع غرامة مالية، والعقوبة التي يتعرض لها المواطن الذي يرفض دفع غرامة المترو المالية، وفق مسئول بأحد محطات مترو الأنفاق، والتي جاءت كالتالي:

حالات تعرض المواطن لدفع غرامة مالية

- في حالة إذا قام الراكب بالتدخين داخل محطات المترو أو داخل القطارات، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 30 جنيها.

- إذا قام أحد الركاب بإلقاء المخلفات داخل القطارات أو المحطات، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 30 جنيها.

- تخصص إدارة مترو الأنفاق عربيتين للسيدات فقط، وحال قيام أحد الرجال بركوب عربة السيدات في غير المواعيد المخصصة لذلك، يتم فرض غرامة بقيمة 30 جنيها.

- في حالة ركوب أحد المواطنين للمترو دون شراء تذكرة، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيها.

- عندما يقوم أحد الركاب باستخدام تذكرة سبق استخدامها من قبل، تفرض غرامة مالية عليه بقيمة 50 جنيها.

- عندما يقوم أحد الركاب باستخدام اشتراك المترو، فهناك عدد محطات معين يجب ألا يتخطاه، وإذا تخطاه يجب عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيها.

- في حالة إذا تم ضبط أحد الركاب يقوم بمزاولة البيع دون تصريح، فيتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 100 جنيه.

- عند ضبط أحد الركاب أثناء عبور شريط سكة القطارات، يتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 100 جنيه.

ما هي عقوبة رفض دفع الغرامة

عندما يتم ضبط المواطنين في تلك الحالات السالف ذكرها، يتم فرض غرامة مالية، وفي حالة رفض دفع تلك الغرامة المالية، يتم تحرير محضر بقسم الشرطة، وفي تلك الحالة، تصل غرامة تحرير المحضر إلى 4 آلاف جنيه.