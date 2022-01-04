للتوعية بترشيد استهلاك المياه.. ما تريد معرفته عن مبادرة «اعرف حقك»

للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، أطلق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مبادرة توعوية إلكترونية تحت عنوان «اعرف حقك» عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وصفحته الرسمية على «فيس بوك»، حيث تستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع، بمختلف الفئات العمرية، لضمان تحقيق التأثير الايجابي المطلوب بتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، ما تريد معرفته عن مبادرة «اعرف حقك»، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

ما تريد معرفته عن مبادرة «اعرف حقك»

- تهدف المبادرة تهدف لنشر بعض المعلومات المهمة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

- وتهدف المبادرة أيضا إلى نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، ما يكون له بالغ الأثر في رفع الوعي المائي.

- كما تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل الفعال مع المواطنين.

- وتناولت المبادرة العديد من الموضوعات التوعوية، ومنها: تعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية التي يوفرها مقدمو خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.

- توفر المبادرة بعض النصائح لترشيد وخفض كميات الاستهلاك باستخدام القطع الموفرة للمياه.

- تسعى المبادرة لتوعية المواطن بميثاق حقوقه وواجباته والتي تتضمن أهم القواعد الحاكمة لحقوق وواجبات مستخدمى مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للقطاع.

- كما تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالآثار السلبية نتيجة الوصلات الخلسة وكذلك أضرار توصيل الطلمبات الحبشية بالشبكة العمومية.

- تم تحديد 5 وسائل لتواصل المواطنين مع الجهاز، في حالة تقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهى:

التوجه لمقر الجهاز بـ12 حي المصراوية - شارع التسعين - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة - إرسال الشكوى عن طريق رقم الواتس أب 01033466082 / 01033466081 - من خلال الموقع الإلكتروني (www.ewra.gov.eg) - عن طريق البريد الإلكتروني (info@ewra.gov.eg) - من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك.

- بالإضافة إلى معرفة حزمة من الإجراءات لسهولة التعامل مع مقدمي الخدمة، ومنها (توصيل مياه الشرب، عداد رئيسي – عداد فرعي – إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحي – إجراءات طلب فحص عداد – إجراءات استبدال عداد تالف – إجراءات نقل ملكية العداد – اجراءات تغيير النشاط – إجراءات التصالح علي المخالفات – إجراءات تسوية تراكمات قراءة العداد).