تفاصيل وفاة عروس الهرم: ماتت بعد دخول الحمام للوضوء (فيديو)

بعد أن كانت عروس الهرم تنتظر اللحظة التي سيتحقق فيها حلمها بالارتباط بشريك حياتها، وبعد ثوان من دخولها عش الزوجية حدث ما لم يكن فى الحسبان، فعقب توجهها للحمام للوضوء تأخرت فى الخروج، وبعد حوالي 40 دقيقة تسلل الشك إلى قلب الزوج الذي فتح باب الحمام ليفاجىء بعروسه ملقاة على الأرض، لا تتحرك، ولا تتكلم، فأبلغ النجدة والإسعاف، غير أنها كانت فارقت الحياة.

تفاصيل وفاة عروس الهرم

وبدموع الصدمة والألم، كشف زوج هاجر عصام 27 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ«عروس الهرم»، تفاصيل وفاتها بشكل مفاجىء داخل حمام الشقة بعد دقائق من انتهاء حفل الزفاف ودخولها عش الزوجية.

وأكد الزوج أن زوجته ظلت داخل الحمام أكثر من 40 دقيقة، فتسلل القلق إلى قلبه، وحينما دخل فتح باب الحمام للاطمئنان عليها، فوجدها فاقدة للوعي وملقاة على الأرض، مشيرًا الى أنها دخلت الحمام للوضوء.

تشريح جثمان عروس الهرم

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثمان عروس الهرم للتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء التشريح، وشيعت الأسرة الجثمان إلى مثواه الأخير بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهل والأقارب عليها.

«هاجر» من حفظة القرآن الكريم

وتوضح ولاء شبانة، ابنة خال عروس الهرم، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أن «هاجر» كانت من حفظة القرآن الكريم، ولاعبة فروسية ماهرة، وكانت تتمتع بقدر كبيرة من الحب بين أهلها وأصدقائها نظرًا لأخلاقها وطيبتها.

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وأضافت أن عروس الهرم حاصلة على بكالوريوس كلية العلوم وباحثة ماجستير، وأن الأسرة في حالة من الحزن الشديد والصدمة منذ سماع نبأ مصرعها داخل حمام شقتها، فلم يعد أحد يصدق ما حدث، لافتة إلى أن جهات التحقيق أجرت تحقيقاتها في الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.