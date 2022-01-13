أسرة عروس الهرم تتسلم جثمانها بعد انتهاء التشريح

تسلمت أسرة عروس الهرم جثمانها من مشرحة زينهم بعد انتهاء أعمال تشريح الجثمان داخل المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة رسميًا؛ بعد أن توفت العروس، هاجر عصام، 27 سنة، بعد وقت قصير من حفل زفافها، أمس الأول الثلاثاء.

وقالت ولاء شبانة، ابنة خال عروس الهرم، في منشور لها على حسابها بمنصة «فيسبوك»: «جنازة المغفور لها هاجر عصام، اليوم، من مسجد عماد راغب في السادس من أكتوبر، بعد صلاة العصر، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والصبر».

تشريح جثمان عروس الهرم

وتحدثت ولاء شبانة لـ«الوطن»، في بث مباشر عن أن النيابة العامة لديها شبهة جنائية في وفاة عروس الهرم، لذلك قررت تشريح جثمانها من قبل الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بعد أن استمعت النيابة العامة لرواية زوج العروس الذي قال إنها دخلت الحمام للوضوء، وعندما تأخرت طرق عليها الباب فلم تجبه فانتظر لأكثر من 40 دقيقة زاعمًا أنه كان يرغب في عدم إزعاجها، وبعدها فتح باب الحمام فوجدها ملقاة على الأرض فاقدة للوعي.

وأضافت ابنة خال عروس الهرم المتوفية ليلة الدخلة، أن العروس كانت من حفظة القرآن الكريم ومن لاعبات الفروسية الماهرات، وأن خبر وفاتها كان صدمة كبرى لوالديها خاصة وأنها الابنة الوحيدة، كمان أن رحيل العروس ترك الحزن الشديد على عائلتها، وكل من يعرفها في كانت محبوبة من الجميع لما تتمتع به من صفات طيبة.

عروس الهرم خريجة كلية العلوم

وتابعت ولاء شبانة في حديثها لـ«الوطن» أن ابنة خالها عروس الهرم المتوفية خريجة كلية العلوم وباحثة ماجستير، وأن ليلة دخلتها كانت الثلاثاء وبعد دخولها بساعتين عرفوا بالخبر الصادم بأنها توفت داخل شقتها؛ أثناء دخولها حمام الشقة لتتوضأ بعد أن خلعت فستان زفافها، بحسب رواية زوجها وأن القضية بحوزة القضاء للفصل في وجود شبهة جنائية من عدمه.